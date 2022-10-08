國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總幹事江啟臣與盧秀燕支持者戴著燕子口罩玩自拍。(盧總部提供)

國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總幹事江啟臣宣布，盧總部即日起提供線上小額捐款平台，民眾掃QR Code即可登入操作。(盧總部提供)

選舉倒數49天，國民黨爭取連任的台中市長盧秀燕競選總部，8日舉行線上小額捐款平台啟用及捐款小物開箱，競選總幹事、立委江啟臣宣布，盧總部即日起提供線上小額捐款平台，民眾掃QR Code即可登入操作，且具名捐款1000元以上還可兌換五彩繽紛燕子立體口罩。

站在秀出盧秀燕線上小額捐款平台螢幕前，江啟臣帶領民眾逐一解釋捐款步驟，他說，民眾只要掃瞄QR Code進入該頁面，並依循上方的引導可點選捐款金額，即可線上完成捐款，活動中並首度開箱盧總部推出的五彩繽紛燕子立體口罩。

民眾小額捐款只要具名且達到1000元以上，即可兌換五彩繽紛燕子立體口罩，限量1000組，江啟臣表示，五彩繽紛燕子立體口罩共有5種顏色，上方還有個小小燕子圖樣，象徵象徵守護台中「守護燕子」的意涵，繽紛的色彩也象徵台中市的發展越來越繽紛，有「五罩你，我罩你」的意思。

江啟臣強調，台灣歷經2年多疫情考驗，盧秀燕在防疫期間，每天穿著紅色背心、擔起防疫指揮官的責任，且戴著燕子口罩，令人印象深刻，也使得燕子口罩成為民眾詢問度很高的口罩款式，競選團隊因而決定製作五色燕子考照，呼籲支持者力挺盧秀燕，也展現台中未來的發展是由市民一起相挺。

開箱活動後，現場支持群眾立即戴上燕子口罩力挺，並與江啟臣合影、高喊「盧秀燕凍蒜」、「挺燕換五罩你」。

總部也公布盧秀燕線上小額捐款平台https://swallow.oen.tw。