選舉倒數49天，國民黨爭取連任的台中市長盧秀燕競選總部，8日舉行線上小額捐款平台啟用及捐款小物開箱，競選總幹事、立委江啟臣宣布，盧總部即日起提供線上小額捐款平台，民眾掃QR Code即可登入操作，且具名捐款1000元以上還可兌換五彩繽紛燕子立體口罩。
站在秀出盧秀燕線上小額捐款平台螢幕前，江啟臣帶領民眾逐一解釋捐款步驟，他說，民眾只要掃瞄QR Code進入該頁面，並依循上方的引導可點選捐款金額，即可線上完成捐款，活動中並首度開箱盧總部推出的五彩繽紛燕子立體口罩。
民眾小額捐款只要具名且達到1000元以上，即可兌換五彩繽紛燕子立體口罩，限量1000組，江啟臣表示，五彩繽紛燕子立體口罩共有5種顏色，上方還有個小小燕子圖樣，象徵象徵守護台中「守護燕子」的意涵，繽紛的色彩也象徵台中市的發展越來越繽紛，有「五罩你，我罩你」的意思。
江啟臣強調，台灣歷經2年多疫情考驗，盧秀燕在防疫期間，每天穿著紅色背心、擔起防疫指揮官的責任，且戴著燕子口罩，令人印象深刻，也使得燕子口罩成為民眾詢問度很高的口罩款式，競選團隊因而決定製作五色燕子考照，呼籲支持者力挺盧秀燕，也展現台中未來的發展是由市民一起相挺。
開箱活動後，現場支持群眾立即戴上燕子口罩力挺，並與江啟臣合影、高喊「盧秀燕凍蒜」、「挺燕換五罩你」。
總部也公布盧秀燕線上小額捐款平台https://swallow.oen.tw。
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