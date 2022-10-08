選舉期間詐騙花招多，台中警方結合內政部警政署「新世代打擊詐欺策略行動綱領」加強查緝宣導，台中市警第一分局今年1月迄今，於金融機構攔阻詐騙案件共計54件，阻詐總金額累計高達3434萬元，警方以自製插圖宣導方式，連無聲的朋友也能感受警方向詐騙集團宣戰。

台中市警第一分局舉行「無聲音犯罪預防宣導」，統整近期時下經常發生之各種詐騙案例，由偵查隊犯罪預防宣導官李冠鼐設計生動活潑的插畫圖卡，讓聽不見的聾人朋友，也能透過「畫中有話」的方式，破解詐騙手法，搭配手語社工現場即時手譯，使政令宣導也能更多元化，讓溝通更加順暢。

台中市聾人協會總幹事施勝雄以手語轉達感謝警方，透過介紹「110視訊報案APP」這套程式，教導聾人朋友在無聲的世界，也能以視訊與鍵入文字的方式進行報案，得到最安心與最即時的奧援，警方便可定位案發現場立即派員協助，讓詐騙不再威脅市民朋友的生活。

警方指出，除鞏固原有攔阻及打擊詐騙能量，亦從「識詐」著手，積極深入轄內各鄰里，教育民眾如何提高反詐騙防衛意識，建立個人阻詐防火牆，抵抗如病毒般不斷變化的犯罪手法。故警一分局與社團法人台中市聾人協會攜手合作，為了防止詐騙集團危害聾人朋友的財產安全。

台中市警第一分局長張啓祥說，以「識詐、堵詐、阻詐及懲詐」等四方戰略，採取「文攻武嚇」方式，提升全民防詐力量與共識。因此，警方突破同溫層，讓各族群朋友們都能獲得警方最新最即時的犯罪預防新知，不再讓歹徒狡猾多端的詐騙手法，突破防線。

台中市警第一分局指出，警政署「新世代打擊詐欺策略行動綱領」以「識詐（教育宣導面）、堵詐（電信網路面）、阻詐（贓款流向面）及懲詐（偵查打擊面）」等4大面向，動員全國警察展開具體作為，整合各縣市政府及各部門共同加入打詐國家隊的行列。