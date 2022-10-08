雲林縣政府今指日前內政部營建署召開國土計畫視訊會議時，嘉義縣政府突要求營建署就嘉義縣毗鄰雲林、台南的海域線作調整，認為嘉義縣政府未與雲林縣政府協商，就提出片面要求修訂是嚴重侵犯雲林縣行政權及漁業權，對此，代表出席會議的嘉義縣經濟發展處長江振瑋說，當時只是提出建議，希望跟雲縣府協商，且昨營建署已開過會，並沒有要修正，雲林縣政府說法有違事實。
江振瑋說，因雲林縣與嘉義縣的海域界線畫分與其他縣市平行畫分不同，雲林縣是以45度向下延伸到嘉義縣，當時的畫設基準令人不解，因考量三角海域有離岸風電建設、漁業權等問題，他在9月30日內政部營建署舉行的國土計畫視訊會議時，才會提出修正建議，且當下也說要跟雲林縣政府協商，表明協商作業時間至少有2個月，但營建署只同意給2周。
江振瑋說，營建署為海域界線畫分主導單位，昨已邀雙方開過會，會中裁示不重新畫設，他當時確實曾強烈要求保有與雲林縣繼續協商的空間，但未獲明確回應，強調海域界線重新畫分不是嘉義縣政府可以片面決定，雲林縣政府今大作動發聲明似乎是反應過度。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。