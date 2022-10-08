雲林縣政府今指嘉義縣政府未與雲林縣政府協商就要求修訂海域線是嚴重侵犯雲林縣行政權及漁業權。（雲林縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

雲林縣政府今指日前內政部營建署召開國土計畫視訊會議時，嘉義縣政府突要求營建署就嘉義縣毗鄰雲林、台南的海域線作調整，認為嘉義縣政府未與雲林縣政府協商，就提出片面要求修訂是嚴重侵犯雲林縣行政權及漁業權，對此，代表出席會議的嘉義縣經濟發展處長江振瑋說，當時只是提出建議，希望跟雲縣府協商，且昨營建署已開過會，並沒有要修正，雲林縣政府說法有違事實。

江振瑋說，因雲林縣與嘉義縣的海域界線畫分與其他縣市平行畫分不同，雲林縣是以45度向下延伸到嘉義縣，當時的畫設基準令人不解，因考量三角海域有離岸風電建設、漁業權等問題，他在9月30日內政部營建署舉行的國土計畫視訊會議時，才會提出修正建議，且當下也說要跟雲林縣政府協商，表明協商作業時間至少有2個月，但營建署只同意給2周。

江振瑋說，營建署為海域界線畫分主導單位，昨已邀雙方開過會，會中裁示不重新畫設，他當時確實曾強烈要求保有與雲林縣繼續協商的空間，但未獲明確回應，強調海域界線重新畫分不是嘉義縣政府可以片面決定，雲林縣政府今大作動發聲明似乎是反應過度。