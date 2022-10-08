國際氣候發展智庫今舉辦氣候治理淨零台北講座，並邀集藍綠白三位台北市長參選人分享相關政策。無黨籍參選人黃珊珊重申2030全面公車全面電動化3500輛，民進黨參選人陳時中拋出YouBike2.0E，大眾運輸範圍，國民黨參選人蔣萬安提到要透過市民參與，如深蹲20下，換一個公車免費搭乘。

三人發表未來台北的氣候治理，在2030年建構城市韌性和淨零減碳的具體路徑及目標為何。黃珊珊指出，具體路徑很清楚，2030減少40％，北市3月已經公告2050淨零行動白皮書。

黃珊珊說，包括家電汰換設備，運輸部分，北市將在2030全面公車全面電動化3500輛，這2年會達到400輛，運具電動化、共享化是重要目標，另外還有北市3座焚化廠轉型為升值能源廠，增加綠電來源，並成立氣候轉型基金，10億元專款專用，獎勵補助企業。

蔣萬安提到，2030減碳50％，北市要展現決心，從這目標邁進，偏鄉拿到能源自主有陽光屋頂，並對經濟弱勢者協助汰換高耗能電器，加大補助、以租代買等，並減少繁複包裝，甚至不需要包裝，先從公部門來做。

交通部分，蔣萬安指出，透過市民參與，舉例來講，深蹲20下換一個公車免費搭乘，在國外已經做到，市民行動就可以透過此方式達到整體減碳目標。

陳時中則認為，他提出智慧能源首都計畫，有6項內容，運輸方面，捷運東環段八年內完成，北環、南環盡速發包，汐止民生線捷運網完成，包括YouBike2.0E等，大眾運輸完成對運輸上的節能省碳是最有效，擴大大眾運輸範圍。

陳時中表示，台北市提出40％、蔣萬安提出50％，他提出要超過40％，他不敢講50％，他認為要務實，大家都要由下往上，他提到要由上往下，政府或沒有正面決心態度，直接要靠教育宣導是比較困難。