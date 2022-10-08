《奇蹟的女兒》榮獲金鐘54最佳迷你劇集。（民視提供）

榮獲第54屆金鐘獎最佳迷你劇集的《奇蹟的女兒》將再次播出，帶觀眾重溫1970年代台灣經濟奇蹟，女工們的故事。以該劇榮獲迷你劇最佳男配角的黃鐙輝，得知將在重播，開心表示：「你的奇蹟不是你的奇蹟，是集合所有小人物共同努力的成績，希望這部戲能帶給大家更多能量，因為每一個小人物都是奇蹟的女兒。」

金鐘卡司温貞菱、連俞涵和孫可芳，在劇中全程台語演出，同台飆戲。而男主角姚淳耀興奮表示，在澎湖的阿公跟阿嬤是忠實觀眾，又可以看到他的演出，尤其故事背景是他們生長的年代，相信老人家會很有共鳴，但也擔心當時為戲留長髮，阿公、阿嬤認不出來。

《奇蹟的女兒》描述以1970年代台灣經濟奇蹟最大的功臣──加工出口區的女工為主角，描述她們離開農村踏入工廠的殘酷遭遇與意識覺醒，帶領觀眾窺探那個年代的奇蹟背後，女工們的故事。導演鄭文堂得知好戲將再播出，開心的希望這一部戲能夠被更多人看見。

《奇蹟的女兒》每周六晚上10點於民視播出。