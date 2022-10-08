立委陳椒華日前揭露鏡電視案錄音檔，她昨於立法院會要求行政院長蘇貞昌將錄音檔送鑑定；蘇則表示，現已經進入訴訟，更反問陳椒華「要我去指揮辦案嗎？」民眾黨立委蔡壁如今表示，聲援陳，並批蘇「鴨霸」，她認為，行政院長不應該反質詢。

陳椒華昨於立院質詢蘇貞昌時批評，外界對府院高層介入NCC「不可能空穴來風，你我心裡都有一把尺」；蘇貞昌反擊，若提不出證據、隨便說不可能空穴來風，「以妳的學養不應該這樣的水準，如果我現在隨便講委員怎樣，這不可能空穴來風，妳會接受嗎？」如果有證據提出來指教，現在檢調已經在辦，「妳要我去指揮辦案嗎？」

面對蘇貞昌的反質詢，接在下一順位質詢的蔡壁如也表示聲援陳椒華，她今日出席民眾黨於大直ATT a Life 4F追風奇幻島「民眾親子公益嘉年華」強調，堂堂行政院長在國會殿堂裡頭，應該要針對委員提問去理性回答，而不是去反質詢。

蔡壁如表示，蘇貞昌歷年來已經用這種「鴨霸」的方式去輾壓在野黨，不准在野黨提問題，就一直反質詢，這非常的不適合。還是要敬告蘇貞昌，不能這樣做，這是為國家行政單位做一個非常不好的示範。