公費流感疫苗上周六開打，優先開放醫事人員、65歲以上長者、長照機構人員等接種。根據疾管署統計，開打第1周共有115萬9000人完成接種，打氣比去年同期的75萬6000人好。

今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月1日開始，除50～64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘包括醫事人員、65歲以上長者、長照機構人員、學齡前幼兒、孕婦、高風險慢病、罕病、重大傷病患者、嬰兒父母、幼兒園托育機構人員、學生、禽畜業動物防疫人員等對象均於第1階段開打。

根據疾管署統計，公費流感疫苗開打首周共有115萬9000人完成接種，以非專業人員打氣最旺，其中的65歲以上族群有18.4％完成施打，去年同期只有8.2％，另防疫人員、醫事人員則有約25％。

針對今年的打氣，疾管署副署長莊人祥說，醫事人員、學齡前幼兒的接種率較去年低，前者去年同期有約30％完成施打，學齡前幼兒今年首周有 8.44％施打，去年則有12.1％左右，呼籲家長儘速帶兒童前往接種，及早取得保護力。整體而言，今年首周的打氣比去年旺，原因推測為去年的此時仍在積極接種新冠疫苗。

疾管署表示，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30～80％，對18歲以上成人因流感而住院的保護力有41％，對重症保護力則可達82％。