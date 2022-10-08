警方查扣賭資、抽頭金和賭具等證物。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園與楊梅警方日前掌握情資，觀音一處民宅疑經營地下賭場，立即共組專案小組監控蒐證，今凌晨結合保安警察大隊出動大批警力破門攻堅，當場查獲57歲許姓負責人、2名工作人員與28名賭客，以及賭資、抽頭金和賭具等證物，全案依賭博罪、違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。

大園警分局指出，該間地下賭場藏身於民宅內，外人不易察覺，警方日前接獲情資後，經過多日監控蒐證，發現常有不明人車出入，確有可疑處，便向桃園地院申請核發搜索票，今凌晨2時許前往現場埋伏監控，時機成熟後一舉破門攻堅查緝。

警方在現場查獲許男、2名工作人員與28名賭客，並查扣現金賭資19萬3000元、籌碼賭資7萬1600元、現金抽頭金54萬3500元、籌碼抽頭金3萬8500元，以及賭具筒子麻將、骰子、監視器、點鈔機和無線電等物品。

警方表示，詢後將許男與2名工作人員依賭博罪移送桃園地檢署偵辦，另28名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰，將處9000元以下罰鍰。