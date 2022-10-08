桂綸鎂、林思宇上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的《36題愛上你》。（公視提供）

影后桂綸鎂、林思宇日前上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視《36題愛上你》，宣傳《台北女子圖鑑》，桂綸鎂在節目中披露當年在捷運站外被發掘原因，「剛跟那時男友吵架、心情不好」，讓Sandy、炎亞綸睜大眼覺得不可思議。

桂綸鎂表示當年走在西門町捷運站出口，被導演易智言一眼相中、發掘成為演員；但她笑稱，當時應該一臉心事重重，「我心情很不好，剛跟那時候的男友吵架」，她也猜測，「那時可能很適合孟克柔那個角色，她剛好就是一個臉很臭的女生，加上我的裝扮非常中性」；Sandy睜大眼直呼「在自己的情境裡卻被別人看成了一台戲，然後就找到你了」，桂綸鎂聽了忍不住比讚說：「好會說。」

當年在電影《藍色大門》成經典CP，桂綸鎂在《36題》稱與好友陳柏霖關係是「細水長流」，從拍片前的表演課，兩人就常同時做出一樣的反應與動作，彼此有著渾然天成默契；最後進展到像「一起長大的好朋友」，桂綸鎂說「有陳柏霖在時，可以很放心、有安全感」。

Sandy反問桂綸鎂「為什麼不交往」？唐綺陽則認為，「一開始就定位為安全感，這就不會交往」，讓桂綸鎂也掩嘴微笑、頻頻點頭，還補充說「兩個人一直蠻珍惜成為朋友的」。

唐綺陽還說「什麼叫安心？就是不尷尬；不尷尬，就是沒有火花」，讓炎亞綸也開玩笑對Sandy說：「所以我們就一點都不尷尬！」Sandy不甘示弱地反問：「Sorry！你跟我老公相處很尷尬，你是怎樣？」還嗆說「不要再覬覦他了，我警告你」，炎亞綸則大笑妙灰回：「你要去生產安胎的時候，我就會幫你做家事。」

訪談將於明（9日）晚間9時於公視首播；Yahoo TV、MyVideo、中華電信MOD、Hami Video等影音平台晚間10時跟播上架。