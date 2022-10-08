選戰倒數計時，民進黨台中市長參選人蔡其昌8日針對市民關心空汙問題重申，當立法院副院長時即立法促使燃氣換燃煤，並承諾當選後加速推動捷運路網、解決移動污染源問題；對此，台中市環保局表示，108年起藉由專案聯合稽查，查獲中火多次超標排放廢水，促使中火用煤量大幅削減。
蔡其昌8日上午出席蔡其昌、李天生聯合競選總部成立大會，他特別強調，他做立法院副院長就已經在立法院提案，要求佔台中8％污染源的中火，要求蓋燃氣機組，蓋一座燃氣、換一座燃煤，到2025年中火不可以再燒煤，這就是他具體減煤、無煤的作法。
對此，台中市環保局也回應，為減少燃煤空汙問題，自108年起藉由專案聯合稽查，查獲中火多次超標排放廢水，促使中火用煤量從107年1597萬噸，大幅削減至108年1264萬噸，減煤333萬噸，去年再減至1254萬噸，減煤量全國第一。
蔡其昌也說，台中最大的污染源是移動污染源，因而他提出解方是捷運要快速興建，4年要讓捷運藍線快速動工，捷運沒辦法完成，移動污染源就沒辦法減少；他也說，台中市1600台的公車，盧市長任內只換了90台電動公車，速度非常慢，他也承諾當選後會快速的讓中火燃煤、以及移動污染源的問題快速解決。
交通局則回應，市府團隊努力推動「藍天白雲行動計畫」及「電動公車倍增目標」，且配合中央「2030市區公車全面電動化政策」，逐步規劃每年電動公車汰舊換新進度，電動公車數量由原先盧市長上任前的145輛，成長至今年9月底，已有240輛電動公車上路，另有115輛電動公車已獲中央單位核定，各市區客運業者已下訂單等候交車領牌中。
至於捷運部分，交通局指出，市府積極推動綠線延伸段、捷運藍線、藍線延伸段、機場捷運及屯區捷運環狀線等，其中捷運藍線已通過中央環評審查，但市府將綜合規劃送中央審議達18個月，卻遲遲未經由交通部進行實質審查，盼中央公平對待、儘速核定。
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