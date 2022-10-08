民進黨提名台市長參選人蔡其昌上午到李天生大里競選總部成立大會，為李天生送上寓意凍蒜的青蒜。（馮惠宜攝）

蔡其昌承諾當選後會加速燃煤換燃氣，推動捷運以及加速增加電動公車等解決空汙問題。（馮惠宜攝）

選戰倒數計時，民進黨台中市長參選人蔡其昌8日針對市民關心空汙問題重申，當立法院副院長時即立法促使燃氣換燃煤，並承諾當選後加速推動捷運路網、解決移動污染源問題；對此，台中市環保局表示，108年起藉由專案聯合稽查，查獲中火多次超標排放廢水，促使中火用煤量大幅削減。

蔡其昌8日上午出席蔡其昌、李天生聯合競選總部成立大會，他特別強調，他做立法院副院長就已經在立法院提案，要求佔台中8％污染源的中火，要求蓋燃氣機組，蓋一座燃氣、換一座燃煤，到2025年中火不可以再燒煤，這就是他具體減煤、無煤的作法。

對此，台中市環保局也回應，為減少燃煤空汙問題，自108年起藉由專案聯合稽查，查獲中火多次超標排放廢水，促使中火用煤量從107年1597萬噸，大幅削減至108年1264萬噸，減煤333萬噸，去年再減至1254萬噸，減煤量全國第一。

蔡其昌也說，台中最大的污染源是移動污染源，因而他提出解方是捷運要快速興建，4年要讓捷運藍線快速動工，捷運沒辦法完成，移動污染源就沒辦法減少；他也說，台中市1600台的公車，盧市長任內只換了90台電動公車，速度非常慢，他也承諾當選後會快速的讓中火燃煤、以及移動污染源的問題快速解決。

交通局則回應，市府團隊努力推動「藍天白雲行動計畫」及「電動公車倍增目標」，且配合中央「2030市區公車全面電動化政策」，逐步規劃每年電動公車汰舊換新進度，電動公車數量由原先盧市長上任前的145輛，成長至今年9月底，已有240輛電動公車上路，另有115輛電動公車已獲中央單位核定，各市區客運業者已下訂單等候交車領牌中。

至於捷運部分，交通局指出，市府積極推動綠線延伸段、捷運藍線、藍線延伸段、機場捷運及屯區捷運環狀線等，其中捷運藍線已通過中央環評審查，但市府將綜合規劃送中央審議達18個月，卻遲遲未經由交通部進行實質審查，盼中央公平對待、儘速核定。