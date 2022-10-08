國1五楊分隊警員魏光興和懷有7個月身孕的妻子范芯睿，代表新人用印。（羅浚濱攝）

新竹縣2022年縣民集團結婚，8日在芎林敏實科技大學體育館熱鬧舉行，33對新人來自各行各業，擔任證婚人的縣長楊文科分享與夫人甘秀美結褵多年，恩愛如昔的秘訣，就是要「裝傻」，只要「老婆大聲、我就小聲！」

活動由縣長楊文科伉儷擔任證婚人、議長張鎮榮伉儷擔任主婚人、副議長王炳漢伉儷擔任介紹人，在悠揚唯美的莫札特小夜曲拉開序幕後，33對新人陸續走紅毯進場，在互戴婚戒後接吻，個個沈浸在幸福的氛圍中。

國1五楊分隊警員魏光興和懷有7個月身孕的妻子范芯睿，代表新人用印。魏光興說，他是新埔鎮人，警察工作忙碌，3年前他是透過網路認識在台北工作的范芯睿，2人交往後去年想結婚，因疫情無法辦理一場婚禮，聽到縣府開放辦集團結婚即上網報名。

魏光興並說，他一直很愧疚未能給芯睿一個正式婚禮，而今縣府滿足了2人的需求，讓夫妻能無後顧且美好的傳延下一代。范芯睿則感謝縣府為他們1家3口營造一個幸福的回憶，她會告訴孩子「我們在新竹結婚了！」

楊文科表示，新竹縣目前人口數已達到57萬7千多人，為減輕家長經濟負擔推動的「新生兒營養補助」，第1胎補助1萬元、第2胎2萬元、第3胎以上5萬元、雙胞胎3萬元、3胞胎有10萬元，更建構平價與友善的公共托育環境，讓年輕人願婚、喜生、樂養，打造新竹縣成為幸福城市。

楊文科分享與夫人甘秀美結褵多年，相敬如賓，恩愛如昔的秘訣，強調維持夫妻好感情就是「裝傻」，只要「老婆大聲、我就小聲！」這樣無論有多大的誤解與衝突都能很快過去。

楊文科以「看見新娘笑連連，夫妻一對好姻緣，新生貴子名聲好，財丁兩旺萬萬年」這4句客家祝賀諺語，希望33對新人學得「兩人合作萬事興」彼此尊重，互相體諒、攜手同心、白頭到老。