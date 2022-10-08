民進黨台中市東南區市議員參選人何昆霖發揮巧思，近來推出1本內容多達3000字，厚厚一本「白皮書」，但非傳統競選文宣，讓民眾直呼：「很好奇！究竟是甚麼書要認真好好看」何昆霖解釋，下了苦工研究市府資料，搭配自己理念，白皮書政見內容紮實，目的希望得到選民青睞。

選戰日益緊繃，各候選人無不想方設法，市議員參選人何昆霖說，吸引民眾的文宣且避免拿到後被丟入回收桶的窘境，不僅浪費，也失去宣傳意義。於是把傳統一張紙大小的選舉文宣，製作成兼具質感和內容的「白皮小書」，提供選民參考檢視自己各項政見，讓選舉文宣再也不是各式選舉小物如口罩、面紙的附屬品。

何昆霖表示，自己從在英國讀書時的經驗得到靈感，因英國的官方文件都是以白皮書為代表，具有嚴肅性及專業性，加上現在年輕選民已不再相信口號式的選舉政見，因此，特別去研究台中市政府施政資料，再加入自己對市政的建議。

何昆霖說，這本白皮書，除了彩色印刷外，更搭配自己六大面向如人本交通、親子教育、青年宜居等政見融入其中，內容多達十六頁，3000字多字，特別針對市府施政有建議之處，提出改進及加強發展的方向。

拿到白皮書的部分民眾表示，頭一次看到這麼厚的選舉文宣，也覺得很有質感，會好奇裡面到底寫了什麼，也會花時間看一下。何昆霖也分享，自己身為首次參選新人，沒有現任議員的知名度優勢，只能勤走基層掃街，打開知名度。

何昆霖說，而現在掃街都會搭配這個白皮書發放，看到民眾拿到手後都會特別放下手邊事情特別仔細看內容，對於提升知名度很有幫助，也代表選民確實會在意候選人政見內容。何昆霖歡迎有興趣的民眾都可以來服務處索取這本白皮書，大家一起來關心台中發展。