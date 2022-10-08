前總統馬英九日前形容「台灣防疫成績不能看」等語，及彭博社6月底公布全球防疫韌性排名引發爭議。民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室發言人羅浚晅今表示，外國人不瞭解台灣就算了，但如果台灣人自己也故意裝糊塗，用力打擊台灣人的自我認同與信心，這就是值得可議的事情。

羅浚晅指出，有非常多的國際評比顯示，台灣的防疫作為在世界上屬於「前段班中的前段班」，有非常多國家在防疫過程中，都與台灣的衛生單位、民間組織交流與分享，大家都認為台灣在整個疫情過程中，是國際上表現相當傑出的。

至於有關彭博社6月底公布全球防疫韌性排名，台灣在全球53國中排在倒數第二名，比5月再退一名，防疫韌性分數僅54分，原因是台灣仍未擺脫新冠疫情；羅浚晅表示，指揮中心已經說明過，此排名是以各國邊境暨各國社會和經濟受限程度、航班飛行量、旅行限制等進行評比。

他說，彭博社是全世界最大的財經資訊公司，不是專業衛生組織機構，主要是提供經濟資訊的平台，藉此讓社會大眾得到經濟資訊，以作為經濟的評論與思考，彭博社評比的著眼點，是在於對於未來經濟表現的預測評估，並不是一個防疫成績的真實表現。

他強調，若真的要講經濟表現，台灣在整個疫情過程中，也是全世界經濟表現最亮眼的國家之一。大家努力這麼久，還要忍受這些持續性、永無止盡的惡意否定，真的不能接受。