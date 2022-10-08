小薰（左）因莊凱勛不聽話逐漸失去耐性。（東森提供）

莊凱勛和小薰在劇中的夫妻關係降到冰點。（東森提供）

戲劇《額外旅程》播出後受到熱烈迴響，莊凱勛出院後開始進行復健，小薫在工作與家庭間疲於奔命，於是請了看護協助照護，莊凱勛不想事事勞煩他人，反被看護碎念「如果你可以自己來，太太就不會請我了！」。

一幕莊凱勛對現實感到無奈，腦中迴盪著絕望的聲音，望著外頭想一躍而下，直到小薰高聲喊「吃飯了」才把他拉回現實。莊凱勛表示：「那場戲我以為自己會很難過，但當下的心情就像是站在海綿墊上、飄飄的，可以解脫卻又感到內心空洞。」隨後自問「你的小孩還在唸書，怎麼可以放棄輕易放棄？」即使得回到每天吃40顆藥、繼續很喘地呼吸、與受損的視力共處，就算再沮喪仍得繼續過日子。

劇中探討換心人術後的生活與心路歷程，莊凱勛除了去醫院報到，就只能待在家裡，每天做一樣的事，生活也有諸多限制，小薰認為「好好待在家」就是對的事，但莊凱勛試圖找出自己存在的價值。

陳婉婷飾演的志工「李家玲」替莊凱勛安排與器捐者家屬座談，他興奮地告訴小薰，想做對社會有幫助的事，小薰聽完卻怒斥「希望你知道自己在做什麼，不要造成我們的負擔！」沒想到莊凱勛仍執意參加，小薰只是狠狠地瞪著他，將鑰匙丟在不發一語甩頭走人。

原著黃健予當年重獲新生後，到器捐中心當志工並參與巡迴演講，他提到自己寫了封信給小薰，「她除了扮演我太太的角色外，其實她的演出，跟她這個角色教了我很多事情，我突然能夠理解，在我昏迷這段期間，我的親人、家屬們心裡面的焦慮。」

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