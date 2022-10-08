台南市長黃偉哲(前排左四)今天跑市集發50元購物金。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲(右二)今天照跑市集發50元購物金。(曹婷婷攝)

距年底投票日剩下49天，雙十連假首日，台南市政府邀15家台南熱門人氣甜點及特色伴手禮店家，在台南大遠百成功店舉辦「一日美食快閃市集」，市長黃偉哲到場快閃發50元購物金，吸引民眾排隊領取；由於對手、國民黨台南市長參選人謝龍介指控他發放市場消費券為「賄選」，黃偉哲以行動說明，推動庶民經濟比選舉口水戰重要。

今天多名民進黨市議員參選人成立競選總部，黃偉哲除幫市議員參選人站台輔選，輔選空檔也照跑市集活動發購物金，鼓勵大家多多消費，帶動店家生意活絡。他說，國慶連假3天，來台南吃東西、購物，發票滿百元可參加「台南購物節」抽獎活動，有機會獲得百萬名車等超值好禮，至於往年都有的抽房子，他說，「容我保留一下，我還在找房子，也一定會找到房子給大家抽獎」。

儘管謝龍介連續2天指控發市場消費券是賄選，但黃偉哲今天照常發購物金，他說，疫後振興是市府本來就該做的事，雖然選舉要到了，但他仍力推市政、拚經濟，今天也掏腰包買了酪梨等在地美食。

經發局表示，後疫情時代，振興庶民經濟更顯重要，針對謝龍介所指的經濟部中部辦公室辦理活動是銅板半價購，台南市府團隊辦理的是銅板go夠購，活動名稱及辦理方式均不一樣，但用意均為活化振興經濟，政府美意遭誣蔑，深感遺憾，今天也接獲市場攤商反映，「好好的振興美意怎麼會變這樣？」

市場處表示，此波促銷活動深為多數議員及各界認同，目前已發放130多場，創造600萬元商機，無論是攤商、消費者、自治會等都豎起大拇指比讚，今年預算審查時，國民黨議員蔡育輝也要求明年持續辦理，以免被聯想逢選舉才發放，否將將刪預算，多名議員也認為該持續辦理，因此明年也確定仍會續辦。