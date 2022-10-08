中橫公路靈甫橋落石不斷，11日起將封閉2周進行刷坡工程。（谷關工務段提供／陳淑娥台中傳真）

台中市和平區中橫公路77公里處靈甫橋落石不斷，嚴重影響通行，由於現正值梨山冬茶採收季，新佳陽茶農無法將茶菁快速運送到梨山製茶廠，索性改以水路，從德基水庫由竹筏載運至梨山部落，相當克難。公路總局表示，靈甫橋邊坡無預警落石頻繁，已非人力管制可維護鄉親安全通行，將自11日起至25日止先行封閉2周搶修。

台8線77K靈甫橋路段因9月份颱風環流及地震致上邊坡坍方加劇，近期邊坡崩落加速，經空拍量測，半個月內裸坡自150公尺向上發展至180公尺高，邊坡無預警落石頻繁，居民只能透過管制通行，險象環生。

新佳陽部落有茶農為了把握製茶時間，近日將採收完的茶菁裝袋後，以竹筏走水路從德基水庫運至梨山製茶廠。茶農陳專備指出，若當天遇到靈甫橋路段能通行，就趕緊以貨車運至梨山，若是不通就改走水路，但小船運能有限，1天大約來回3、4趟。

谷關工務段表示，靈甫橋路段落石不段，已非人力管制可維護鄉親安全通行，經與民代、鄉親、耆老充分溝通，搶修及管制策略獲地方部落支持，將自11日起至25日止先行封路2周，進行機械刷坡作業。

德基佳陽地區前往梨山之小型車輛，需改行駛替代道路由德基派出所旁轉往勝利路經翠巒產業道路(投91)及力行產業道路(投89-中131)至梨山街區，大型車輛仍請改行駛台14甲線，民眾依照改道指示標誌通行。

和平區代表羅進玉表示，嫩採的茶菁製作完成的梨山冬茶，甘甜富含山氣底藴，喝上一杯神清氣爽，梨山茶已穩居高山茶代表，今年部分的梨山冬茶，旱路不通走水路，這在台灣的茶葉史上，大概也是頭一遭吧。