《致敬女王陛下》帶觀眾完整回顧伊莉莎白二世的一生。（CATCHPLAY提供）

英國女王伊莉莎白二世上月8日逝世，享耆壽96歲，她自1952年繼承王位後，終其一生為國家奉獻，在位長達70年，是英國歷史上在位時間最久的君主，其溫柔而堅毅的形象深植人心，帶領著國民走過各種艱難的時刻。女王的離世，讓全球群起哀悼，觀眾亦透過各種回顧報導、電影或影片回憶英國女王的傳奇一生，如電影《黛妃與女皇》、動畫《女王的柯基》等片的觀看數字皆於近期明顯攀升。最新紀錄片《致敬女王陛下》將以最貼近的距離、最真實的角度，帶領觀眾認識英國女王的故事。

BBC Studios發行的全新紀錄片《致敬女王陛下》共91分鐘，將帶觀眾完整回顧英國女王伊莉莎白二世走過的一生，其中集結了其兒女、王室幕僚以及其他公眾人物的特別訪問片段，包含英國國王查爾斯三世、安妮長公主、約克公爵安德魯王子與威塞克斯伯爵愛德華王子，以及前英國首相東尼布萊爾、大衛卡麥隆、鮑里斯強生等人，亦收錄女王私人的珍稀影像畫面。

透過這些與女王親近相處、長期共事的人們的視角，看見他們眼中的伊莉莎白二世身為一位母親以及作為大英國協元首所展現的不同面貌；拼湊出這位史上最偉大女性之一其充滿挑戰與啟發性的非凡人生。

該片將於本月10日在CATCHPLAY＋影音平台上架。