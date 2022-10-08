無黨籍桃園市議員參選人張凱翔今天舉辦競選總部、後援會成立大會，超過千人到場。（賴佑維攝）

無黨籍桃園市議員參選人張凱翔今天舉辦競選總部、後援會成立大會，藍、綠都有人到場展現支持。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬為其打氣，國民黨議員蘇家明也站台聲援。張凱翔說，期盼設立兒童局照顧嬰兒至6歲幼童，也推動長者照顧長者，讓桃園更進步。

張凱翔表示，照顧非常不足，認為醫療量能更需要獲得滿足，因此推出兒童局概念。第一步爭取擴編醫院兒童急診量能，讓出生的嬰兒到6歲幼童都能受到照顧、保護，目前桃園僅長庚、桃園醫院、國軍桃園總醫院有兒童急診，對於小朋友是不夠的。

他也說，第二階段是兒童醫院設立，醫療量能成長後，醫療專業能夠展現，廣泛照顧兒童。此外慢飛天使、早療兒童也需要照顧，兒童醫院也能照顧弱勢族群。

除了兒童還有長者，張凱翔說，長者65歲退休，但是很多人體力、經驗正好，若能長者照顧長者，就能讓經驗傳承，讓退休長者進入社會，照顧更高齡長者，也讓年輕人需要照顧長者的壓力獲得釋放。

鄭運鵬致詞說，張凱翔長期服務地方、雖然其無黨籍，但還是專程為他打氣。他提到張凱翔關心兒童，照顧兒童，自己則提出兒童樂園等政見。鄭運鵬表示，讓張凱翔進議會來質詢自己，一定是專業的對話，桃園會更進步。蘇家明也為其站台力挺，稱讚張凱翔相當優秀，為鄉親服務，呼籲大家要給予支持。