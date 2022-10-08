副總統賴清德（前排中）高舉民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（前排左）、羅東鎮長參選人黃適超（右）的手，呼籲鄉親支持，讓江聰淵可以當選縣長、黃適超當選鎮長，再創宜蘭榮光。（李忠一攝）

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵、羅東鎮長參選人黃適超今天（8日）聯合競選總部成立，副總統賴清德前往站台，賴清德肯定民進黨歷任縣長的認真打拚，以及宜蘭人推動民主歷程的貢獻，盼鄉親全力相挺，呼籲支持江聰淵、黃適超，讓江聰淵贏回宜蘭縣，共造光榮的城市。

賴清德指出，宜蘭人有延續過去先民開墾、勇敢堅強、不怕困難、刻苦耐勞、不服輸的精神；宜蘭人在政治上人才輩出，在政治上做出推動民主、打破威權統治等貢獻。

他說，陳定南任宜蘭縣長開始整治冬山河、規畫親水公園、宜蘭與羅東運動公園、反六輕等，台灣的綠色執政、品質保證是從宜蘭縣開始，接續的游錫堃、劉守成等縣長，也繼續推動宜蘭縣各種地方基礎建設。

賴清德表示，但換黨執政後，過去宜蘭鄉親建立的標誌被一一打破，「我實在很難過」；能力好壞一回事，成績好壞也一回事，但是不應該發生清廉、操守的問題。他不捨過去努力成績被打破，宜蘭縣的榮光不再。

賴清德也向支持者們請託，盼鄉親再次動員，全力支持江聰淵贏回宜蘭縣，讓宜蘭縣繼續進步，找回宜蘭縣在台灣歷史上所創造的榮光。