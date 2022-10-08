民進黨基隆市長候選人蔡適應（中）。（圖／取自蔡適應臉書）

民進黨基隆市長候選人蔡適應赴南興市場掃街，受到現場民眾熱烈歡迎並合影留念。蔡表示，感謝大家給他的鼓勵，為報答七堵居民，這幾年他協調中央和市府，改善了天際線、道路工程並汰換許多管線；未來他也會致力推動基隆捷運，藉以推動七堵老舊房屋都更，並吸引內湖、南港的廠商，為在地增加就業機會。

蔡適應今（8）日在臉書發文表示，他與市議員候選人林坤明、曾怡芳，一同來到七堵南興市場掃街拜票。

蔡適應指出，雖然今天雙十連假第一天基隆受到東北季風影響，中央氣象局發布豪雨特報，但仍澆不熄民眾的熱情，非常感謝鄉親朋友贈送多樣幸運好物，包括蒜仔、菜頭、包子粽子、鳳梨等，祝福他當選市長、帶領基隆進步向前行。

對此，蔡適應強調，為了報答每位給予他鼓勵的朋友，他這幾年協調中央和市府，改善了七堵的天際線、道路工程，還有許多管線的汰換；未來他當市長會更加努力推動基隆捷運，透過捷運的開發，讓七堵老舊的房屋推動都更，發展基隆河谷產業廊帶，吸引內湖、南港的廠商，來基隆投資增加就業機會。