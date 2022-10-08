民進黨新竹市長參選人沈慧虹日前參訪在地企業春池玻璃的概念空間「春室」和香山的藍染工藝「Dye業工作室」，沈慧虹表示，竹市除了科技業外，有不少青年返鄉耕耘，為傳產注入活水，她日前提出青創勇氣金、街區特殊風貌計畫，另也針對香山加碼提供農業、傳產青年返鄉補助50萬元，盼為青年創造更多舞台與空間。

沈慧虹日前到「春室」玻璃工坊體驗手作玻璃，拜訪二代返家、承接父親職業的春池玻璃副總經理吳庭安。沈慧虹說，玻璃是新竹重要傳統產業，在二代接手後，不斷突破傳統產業框架，以文化、設計，讓玻璃製品持續成為新竹的驕傲。

吳庭安則表示，過去林智堅與沈慧虹透過設計力導入公共建設，完成許多基礎建設，為產業與店家打造很好發揮的場域。他也舉例「春室」所在的新竹公園，因市府整合新竹公園空間、改造動物園，更舉辦各項活動使人潮聚集。

此外，沈慧虹先前也拜訪由香山子弟成立的藍染與陶藝工作室「Dye業」，與老闆共同製作藍染作品。老闆連威棣幾年前受朋友邀請進駐東門青創基地，因緣際會回到新竹，後回到香山區老家附近租屋，創立Dye業工作室，投身藝術創作。

連威棣說自己曾歷經2年時間慢慢摸索，將藍染工藝帶入日常生活，現在他做藍染、也玩燒陶，工作室會接待民眾、觀光客體驗藍染工藝，讓更多人認識不一樣的新竹。

沈慧虹表示，她先前提出香山4大升級政策，其中的1項為升級地方創生，結合舊城再起3支箭的青創勇氣金，搭配傳產升級、智慧農業的專案補貼，同時也會設置專案輔導窗口，盼協助返鄉青年解決創業問題。