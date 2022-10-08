苗栗縣長參選人鍾東錦8日上午成立後龍鎮競選總部，現場湧入大批鄉親支持。（謝明俊攝）

辭去苗栗縣選委會主委職務的苗栗縣長徐耀昌到場挺鍾東錦，受到民眾熱烈歡迎。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌偕同夫人蔡麗卿到鍾東錦後龍競總成立大會相挺。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌替鍾東錦掛上競選彩帶。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌偕同夫人蔡麗卿到鍾東錦後龍競總成立大會相挺。（謝明俊攝）

苗栗縣長參選人鍾東錦8日一口氣成立了後龍鎮、頭屋鄉及竹南鎮等3地競選總部，苗栗縣徐耀昌偕同夫人蔡麗卿一同登台相挺鍾東錦，鍾東錦說，他在後龍很黑，是因為劉政鴻把我抺得很黑。徐耀昌也特別針對當年新港高中未能順利成立一事而被人抹黑不關心後龍，向後龍鄉親解釋。蔡麗卿則直批，她每次來後龍就會有莫名的恐懼，因為這裡有一個鴨霸的前縣長，要大家支持鍾東錦。

鍾東錦8日一早先赴後龍鎮成立後龍競選總部，接著又轉往頭屋鄉參與頭屋鄉競總成立大會，上周甫辭去苗栗縣選委會主委一職的苗栗縣長徐耀昌，8日偕同夫人蔡麗卿一同登台相挺，希望鄉親全力支持縣長參選人鍾東錦，以及即將成為下一屆議長的李文斌，要向全國紀錄挑戰議員10連霸的縣議長林寶珠，和參選後龍鎮長的蔡坤松。

鍾東錦說，他在後龍很黑，是因為劉政鴻把我抺得很黑，但劉政鴻在提名階段時，曾經有2次要辦民調自已選，他是反對謝福弘參選的，當時那個會議他也在場，他從未承諾過誰要選不選的問題，他要選縣長也不用拜託劉前縣長，他確實曾答應過不要選，那是因為他願意支持徐志榮，但是當他在裡面談完，走出外面卻有人告訴他被騙了，他當然不接受先前的承諾，他前一天才簽完的推薦連署書，隔天一早就被民進黨縣議員爆出來，這個推薦書當然就沒有效了。

徐耀昌特別針對當年新港高中未能順利成立一事，向後龍鄉親解釋，當他接任縣長時，抽屜裡一毛錢都沒有，成立一個高中得花5、6億元，教育部又規定新設高中方圓5公里以內不能有其它公立高中，如果縣政府要設，就得自籌財源，而且當時苗栗縣內多所公私立高中校長、家長會長，都來求他不能設新校，否則原有的公私立高中都要關門了，基於種種考量，才停止籌辦新港高中。

蔡麗卿則表示，她每次來後龍就會有莫名的恐懼，想到丈夫的委曲就不敢來後龍，因為這裡有一個鴨霸的縣長，她很怕走進後龍，但縣長丈夫告訴她，愈危險的地方要愈勇敢走進來，8年前，丈夫選上縣長時，抽屜裡一毛錢都沒有，縣府員工第1個月的薪水都發不出來，結果前縣長卻說，做不來就下台，讓我們夫妻委曲到晚上抱著一起哭，同是苗栗人，應該相互支持，應該要支持鍾東錦。

鍾東錦另在竹南鎮成立競選總部，韓國瑜團隊五虎將中的「強強滾」和「杏仁哥」也將出席竹南競選總部成立大會，以實際行動力挺鍾東錦。

鍾東錦並在後龍鎮競總成立大會中推出教育政見，為了提升後龍的教育品質，當選苗栗縣長後將馬上爭取國立頂尖大學進駐後龍成立附屬高中，讓青年學子就近升學，減輕爸爸媽媽的負擔。針對原本的遠雄醫療園區用地，更已著手規劃轉型為產業專業園區，吸引無汙染、觀光工廠或綠能產業落地，進而帶動就業，增加工作機會。此外，也與陳超明立委配合，加速推動後龍西瓜雜糧專區計畫，解編保安林地，幫助農民行銷在地的西瓜、番薯、花生等農產，同時納入鄰近的好望角觀景平台創生計畫，全面性提升農民的收益。對於後龍高鐵站交通轉運通路，將藉由高鐵、台鐵、客運以及自行車系統等，達成4鐵共構，短、中、長途路線，結合客家園樓、英才書院等館場規劃，發展兼具交通、旅遊與商務的觀光轉運中心。

鍾東錦稍後針對頭屋鄉提出未來建設願景，首先自來水一定要全面普及，明德水庫設立在頭屋鄉內，光是頭屋村還有400多戶沒有自來水，這是讓人難以接受的事情，雖然之前的簡易自來水供應不穩定，但在鄉公所和自來水公司協調下，已經初步獲得解決，之後，預估經費還要5000多萬元，才能讓鄉內自來水全面普及，他會全力以赴完成這項使命。

鍾東錦並表示，要把明德水庫打造成「明湖水岸」，作為苗栗縣的新興觀光景點，徐耀昌縣長已經編列將近7億元經費，設置明德水庫的環湖自行車道，全長11公里、規劃12個景點，他將接棒加速推動，讓遊客進行深度旅遊，吸引遊客多多消費，活絡地方經濟，讓鄉親可以賺進更多的觀光財。

至於鍾東錦竹南競選總部也將於下午4時舉辦成立大會，韓國瑜團隊「挺韓五虎將」中的強強滾和杏仁哥都將親自到場，展現引領韓家軍力挺鍾東錦的決心。