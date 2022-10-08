日本國際級設計大獎「Good Design Award 2022」昨天公布全球設計得獎名單，由高雄市動物保護處提出的「Paw Wurf Music Festival吹狗螺音樂節」，自全球超過5000多件作品中脫穎而出，獲選前百名Good Design Award Best 100，成為目前高雄市政府在這獎項中獲選最高榮耀。

高雄市農業局表示，「吹狗螺音樂生活節」為全台第一個在動物收容所舉辦的音樂節，透過音樂表演、市集散策、動物體驗等各式企劃，吸引民眾前往地處偏遠的動物收容所，更翻轉社會對於收容所的負面想像，成功讓收容所逐漸成為日常裡宣導動物生命教育的重要場域。

高雄市農業局長張清榮表示，動保處在有限經費，將資源利用最大化，除盤點市府公部門現有資源與過去動保處累積課程操作，重新轉化成有趣的參與式動物體驗，讓民眾從中學習。音樂節更以「2019動物收容所的100種可能」與「2020毛神佈道大會」等獨特有趣企劃，顛覆各界想像，克服場地遙遠、吸引異溫層走入園區，同時，與鄰近社區串聯合作，設計規劃出遊程，讓收容所順利走出偏鄉並走入人群，持續與周圍的社區及學校重新橋接合作計畫。

動保處長葉坤松說，不僅在台灣，在日本和世界各國，都要承擔這樣的流浪動物問題，因此，市府農業局對於該活動獲得國際獎項後的動保轉型寄予厚望，也相信動保處對於流浪動物的努力將在這一代人中有所改變，希望大家未來也能一起參與。