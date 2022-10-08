「第七屆金門文化獎」二位得獎者為金門地方文史工作者黃振良(右三)以及畢生推動傳統歌仔戲與鑼鼓隊不餘遺力的陳為仕(左三)(于家麒攝)

設置於中正國小民權路側風雨走廊的「歷屆金門文化獎風雲榜」以燈片看板刊登事蹟，表彰大師們的成就與對故鄉的貢獻(于家麒攝)

「第七屆金門文化獎」今(8)日上午假昇恒昌金湖飯店榮重舉行頒獎典禮，今年共遴選出二位得獎者，包括金門地方文史工作者黃振良以及畢生推動傳統歌仔戲與鑼鼓隊不餘遺力的陳為仕。活動並邀請歷屆得獎者及眷屬共襄盛舉，一起見證金門文化界的年度盛事。

今年文化獎得主橫跨金門地方文史、歌仔戲與鑼鼓隊等多項領域，顯示金門文化的多面向發展。文化局表示，地方文化本來就需要跨領域、多面向的碰撞，才能激盪出更多元的火花，相信在眾多藝文界前輩的辛勤耕耘下，可以打造出不一樣的金門文化。

主持頒獎典禮的縣長楊鎮浯表示，出席每一屆的文化獎頒獎典禮，除了感動，還是感動，看到這麼多文化工作者一代一代、延綿不絕的為發揚金門文化而努力，繼往開來、碩果纍纍，實為金門文化之驕傲，也是感動之所在。「世界金門，無限可能」，如何讓世界聚焦於小小的金門，靠的就是以文化為經緯串接全世界，讓金門可以成為獨一無二的金門。

第七屆金門文化獎得主黃振良，長期從事金門地方文史、閩南文化及鄉土語言調查研究工作。現任金門縣文化資產審議委員、中國河洛文化研究會理事，並受聘為廈門市閩南文化研究會顧問，擔任金門觀光解說員培訓，參與閩台兩地各種文化研究會，積極推展金門文化。著作有《金門古式農具探尋》、《金門民生器物》、《浯州鹽場七百年》、《閩南民系與文化》、《金門古蹟導覽》、《金門戰地文化實錄》等二十五本。

另一位得獎人陳為仕老師，為歌仔戲團與鑼鼓隊投注畢生心血，傳承技藝在島鄉，足跡踏遍各聚落與學區，長期從事文化藝術活動及教學，對家鄉有傑出貢獻。他將畢生的心血，興築了頗具規模的民俗樓，一心闡揚民俗文化，一生致力技藝傳承，另還自創了十餘首歌仔戲詞曲及鑼鼓隊曲調。

金門文化局表示，為向歷屆所有文化獎得主表達尊崇褒揚之意，今年五月間特別於中正國小民權路側風雨走廊，設置「歷屆金門文化獎風雲榜」，以燈片看板刊登事蹟，表彰大師們的成就與對故鄉的貢獻，讓後輩效法學習，歡迎鄉親前往觀賞。