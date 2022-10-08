活動設計抓有毒糖果等任務，讓孩童保護自身安全。（翻攝照片／林郁平）

為響應聯合國增強女孩能力，打破性別歧視與暴力循環，讓女孩獲得應有的人權與照顧，行政院自2013年起將每年10月11日訂為「台灣女孩日」，積極推動「提升女孩權益行動方案」。北市婦幼警察隊特地在台灣女孩日前夕舉辦「一日小小婦幼警察特展」，推廣兩性平權及法治觀念。

為強化宣導預防性別暴力，活動將「性別平等」、「人身安全」、「預防詐騙」、「新興毒品偽包裝辨認」、「交通安全」等主題場景及遊戲道具，規劃成8大展區供民眾參觀，並設計需具「推理力」的偵探遊戲、具「觀察力」的尋找警用裝備遊戲及具「專注力」的抓有毒糖果遊戲等任務，由家長伴隨兒童一一闖關，訓練兒童面對危險情境應變能力，以預防暴力犯罪，保護自身安全。

另外在「認識警察」的闖關任務裡，也讓民眾瞭解男性居多的警察工作，女性也能勝任，藉以傳達女性在職場中也能具備平等參與社會活動的能力與權利，已有越來越多的女性勇於展現自我價值及信心。