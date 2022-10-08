全民運動會8日起在嘉義縣登場，基隆市長林右昌8日上午在市政府為參與全民運動會的基隆隊授旗，並致贈加菜金，叮嚀選手賽前調整身心狀態並注意安全，期待大家凱旋而歸，為基隆爭光。

林右昌在授旗儀式中表示，為鼓勵大家爭取佳績也凝聚士氣，今年修改相關獎勵金規定，大幅提升全民運獎金，得到金牌從四萬元提升為八萬元，銀牌、銅牌金額一同調整，這代表市府對大家的支持，希望大家全力以赴，超越上屆在花蓮舉行獲得7金3銀5銅的成績，「基隆加油！」

基隆市教育處表示，今年市府修正「基隆市運動競賽獎勵金核發辦法」，在全民運獎金部分，第一名由四萬元提升為八萬元、第二名由二萬元提升為五萬元、第三名由一萬提升為三萬元，激勵選手爭取獎牌的信心與決心。

基隆市今年參加全民運動會選手及隊職員共計355人，參賽項目有健力、輕艇水球、水上救生、合球、滑輪溜冰、滾球、原野射箭、柔術、沙灘手球、民俗體育、太極拳、元極舞、龍舟拔河、摔角、龍獅運動、慢速壘球、槌球、躲避球、劍道、舞蹈運動、沙灘角力、健美共22個項目。