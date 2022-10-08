中華足協今天舉行第13屆第1次會員大會，進行理監事改選，桃園市長鄭文燦在理事長選舉中以22比17擊敗競爭者張燦，成為台灣足球的新舵手。

足協原任理事長邱義仁因推動章程修改，以1票之差未能達到3分之2的通過門檻，於8月為政見辭職負責，最後找到鄭文燦出馬角逐本屆足協理事長。

鄭文燦近年在桃園全力配合邱義仁的足球推展，去年底足協搬進自購的新辦公室，3分之1的購置經費也是鄭文燦募款相助。