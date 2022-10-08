連結高鐵 糖鐵五分車明年9月底前票價6折

嘉義蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站今通車啟用，上百位遊客搶先體驗，直呼好玩、有趣！台糖公司董事長陳昭義表示，為讓民眾體驗「最快高鐵與最慢五分車的連結」，台糖即日起至明年9月底推出票價6折優惠，乘客還能持票根至蒜頭糖廠冰店兌換17元冰棒1支，另明年1月底前，民眾憑當日票根至故宮南院參觀，亦可享票價8折優待，台糖與故宮歡迎民眾一起來嘉體驗五分車的慢速悠活。

今五分車從五分車高鐵車站開出，緩慢駛向蒜頭糖廠，經濟部次長陳正祺、嘉義縣長翁章梁、故宮博物院長吳密察、陳昭義與台糖員工等人一同見證，陳昭義說，台糖五分車延駛案分第1期及第1.5期計畫執行，延駛至高鐵站是第1期計畫，2020年3月獲行政院支持，讓台糖以專案投資編列「蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站」經費8000萬元，長度約1.36公里，至於1.5期至故宮南院，總經費2.5億元，含車廂優化1.3億元，由前瞻預算支應。

陳昭義說，五分車高鐵車站設計邀請當地竹崎高中與太保國小學生參與創作，有融入嘉義物產意象，另目前車廂原本是載甘蔗，目前已在進行優化，未來要改成舒適的車廂空間。

「謝謝所有人的努力，共同創造最快與最慢話題的結合！」翁章梁說，為了迎接國慶日在故宮南院國慶焰火表演，大家最期待最快與最慢充滿話題性的五分車在今正式通車，尤其這是台灣首例最快高鐵與最慢五分車的連結，攸關嘉義縣重大發展的計畫，可說是歷史性的一刻。

為配合五分車計畫延駛路線，縣府向內政部營建署提報計畫建構沿線周邊完整綠廊軸帶，今年5月獲核定規畫設計案，預計今年內完成細部設計，明年辦理工程招標及施工作業。