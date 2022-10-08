內政部營建署9月底召開國土計畫視訊會議，嘉義縣政府要求毗鄰雲林、台南的海域線作調整。據了解，調整後外傘頂洲將歸嘉義縣管轄。雲林縣府表示，此舉將嚴重限縮海域範圍，嘉義縣府嚴重侵犯行政管轄權與漁業權，雲林縣府不會妥協。

雲林縣府指出，9月30日召開的內政部營建署國土計畫視訊會議，嘉義縣代表無預警提出修訂調整海域管轄範圍，由25端點連至21端點的界線為新的雲林縣、嘉義縣海域界線，令人錯愕。據指出，營建署在會議上並無指示，僅要求2縣再回去協調。

縣府表示，嘉義縣府的主張事前並未與雲林縣府協商，此舉侵犯雲林縣府行政管轄權及漁業權，傷害雲林縣民感情，基於兩縣長久以來良好互動，呼籲嘉義縣府尊重相關法令規定，避免2縣產生不必要的誤會。

雲林縣府5日行文內政部，反對嘉義縣片面要求修訂海域界線，侵犯雲林縣行政權及漁業權之舉，雲林縣完全不能接受，一定會捍衛雲林縣權益，絕不妥協。縣府強調，雲嘉海域管轄範圍會維持現行狀態，此事沒有協調空間。

據了解，嘉義縣府調整海域線是為了把外傘頂洲畫歸為嘉義縣境，外傘頂洲是台灣沿海最大沙洲，目前面積約1000公頃，行政區是「雲林縣口湖鄉蚶寮126之201號」。

雲林縣長張麗善前年曾特意到外傘頂洲召開縣府行動主管會議，她去年10月宣布推動外傘頂洲離岸風機設置開發計畫，透過設置綠電達到沙洲固砂，並帶動觀光發展。