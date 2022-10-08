國慶假期展開第一天，台灣新世代關懷協會在東勢主辦「國慶童樂嘉年華」。（江啟臣服務處提供／陳淑娥台中傳真）

國慶假期展開第一天，台灣新世代關懷協會在東勢主辦「國慶童樂嘉年華」。（江啟臣服務處提供／陳淑娥台中傳真）

國慶假期展開第一天，台灣新世代關懷協會在東勢主辦「國慶童樂嘉年華」。（江啟臣服務處提供／陳淑娥台中傳真）

國慶假期展開第一天，台灣新世代關懷協會在東勢主辦「國慶童樂嘉年華」，鯉魚伯公公園傳來歡笑聲，孩童隨著唱跳姐姐一起跳舞，在氣墊城堡跳上跳下，不時還有夢幻泡泡魔術秀穿插演出，孩子們玩得不亦樂乎。

「國慶童樂嘉年華」由台灣新世代關懷協會主辦，立委江啟臣服務處、東勢國際青年商會以及台中市議員參選人吳振嘉協辦，讓山城地區的孩子們歡度雙十國慶。

江啟臣說，10月是節慶的月份，藉由活動的舉辦一同慶祝雙十節；不僅如此，活動更結合公益，將募集的發票贈給給華山基金會，幫助失能、失智、失依老人。

吳振嘉表示，他長期以來配合新世代關懷協會舉辦各式各樣活動，不論是紙風車劇團表演、星空電影院等，希望讓山城地區孩子快樂成長，未來會爭取各項親子共融遊具設施，為孩子們帶來幸福。

江啟臣、吳振嘉及台灣新世代關懷協會理事長江文國一時玩興大發，跟著孩子在台上大跳剪刀石頭布舞，模樣十分可愛。活動吸引超過500位大小朋友參與，直呼非常有趣，希望未來能再舉辦。另10月14日，紙風車再度來到東勢河濱公園，帶來「紙風車幻想曲」，邀請大小朋友一起來看。

家長林媽媽表示，沒有想過鯉魚伯公公園能夠有這樣的活動，打破大家對公園的想像，相信若有共融遊具設施進入後，能使山城更不一樣。