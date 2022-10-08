若出現牙肉腫痛、手腳麻木等狀況時，可能是身體缺乏葉酸。根據統計，台灣民眾普遍缺乏葉酸，也就是維生素B9，葉酸在體內會不斷流失，若是身體補充不夠，就會造成健康狀況，骨科醫師近日在臉書分享6種富含葉酸的水果，叮囑民眾不要打成果汁喝，會破壞水果本身的營養。

骨科醫師陳鈺泓和牙醫師黃文龍在臉書粉專提到，葉酸屬於水溶性營養素，在體內會不斷流失，就算一次吃很多量也沒用，必須不斷補充，若身體出現牙肉腫痛、貧血、手腳麻木、無力、腹瀉、嘴破、噁心想吐、頭腦昏沉及慢性脊髓後側索聯合變性等情形，就要趕緊補充富含葉酸的食物，像是木瓜、番茄、柳丁、芭樂、鳳梨和草莓。

醫師提醒，韭菜花、菠菜、花椰菜等深綠色蔬菜也富含葉酸，不過葉酸容易隨烹調流失，建議民眾吃水果效果更佳，不過要注意糖分的攝取量，還有些人懶得吃水果，習慣打成果汁享用，但葉酸營養容易被破壞，建議直接吃比較好，還要少喝酒類，因為酒精會減低人體對葉酸的吸收率，也不要與維生素C一起吃，會干擾吸收。

除了葉酸外，維生素B1到B12也很重要，營養師彭逸珊先前曾分享各種維生素B的效果，例如維生素B1、B2、B3、B5、B6、B7能幫助提神，食物包含堅果、雞蛋、牛奶等；維生素B1、B3、B6、B12可增進神經系統健康，可多補充雞肉、豬肝、魚類等；而維生素B6、B9、B12能預防貧血，例如柑橘類、波菜、優格等。