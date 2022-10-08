快檢查手機！資安公司近期發現安卓（Android）手機的Google Play商店有35款詐財App潛入當中、借殼上架，若下載這些App，將會被誘導式的推送廣告詐取錢財，目前這35款App下載次數高達200萬次，受害者難以估計。
資安公司Bitdefender日前一項報告指出，研究員在Google Play商店發現35個惡意App借殼上架，包含修圖軟體、GPS導航地圖、貼圖製作軟體等，將惡意廣告程式藏在App中，躲過Google安全審查機制，目前這35款詐騙App下載次數超過200萬次，其中有17款下載次數達10萬次以上，而有的App被發現是詐騙後已從商店下架，呼籲有下載的人儘快刪除，這35款詐騙App分別為：
1. Walls light - Wallpapers Pack
2. Big Emoji - Keyboard
3. Grad Wallpapers - 3D Backdrops
4. Engine Wallpapers - Live & 3D
5. Stock Wallpapers - 4K & HD
6. EffectMania - Photo Editor
7. Art Filter - Deep Photoeffect
8. Fast Emoji Keyboard
9. Create Sticker for Whatsapp
10. Math Solver - Camera Helper
11. Photopix Effects - Art Filter
12. Led Theme - Colorful Keyboard
13. Keyboard - Fun Emoji, Sticker
14. Smart Wifi
15. My GPS Location
16.Image Warp Camera
17. Art Girls Wallpaper HD
18. Cat Simulator
19. Smart QR Creator
20. Colorize Old Photo
21. GPS Location Finder
22. Girls Art Wallpaper
23. Smart QR Scanner
24. GPS Location Maps
25. Volume Control
26. Secret Horoscope
27. Smart GPS Location
28. Animated Sticker Master
29. Personality Charging Show
30. Sleep Sounds
31. QR Creator
32. Media Volume Slider
33. Secret Astrology
34. Colorize Photos
35. Phi 4K Wallpaper - Anime HD
資安公司表示，當民眾下載這些詐騙App後，手機開始不斷跳出廣告干擾使用，不小心按到時，這些投放廣告的網路詐騙就能從中獲取利潤，用戶則傻傻被騙。
最可怕的是，若用戶不小心下載這些詐騙App到手機，這些App能更改圖標和重新命名隱藏，讓用戶找不到，藉此逃避被刪掉除，所以下載App前要多加留意，別隨便下載App以免受騙。
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