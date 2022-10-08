快檢查手機！資安公司近期發現安卓（Android）手機的Google Play商店有35款詐財App潛入當中、借殼上架，若下載這些App，將會被誘導式的推送廣告詐取錢財，目前這35款App下載次數高達200萬次，受害者難以估計。

資安公司Bitdefender日前一項報告指出，研究員在Google Play商店發現35個惡意App借殼上架，包含修圖軟體、GPS導航地圖、貼圖製作軟體等，將惡意廣告程式藏在App中，躲過Google安全審查機制，目前這35款詐騙App下載次數超過200萬次，其中有17款下載次數達10萬次以上，而有的App被發現是詐騙後已從商店下架，呼籲有下載的人儘快刪除，這35款詐騙App分別為：

1. Walls light - Wallpapers Pack

2. Big Emoji - Keyboard

3. Grad Wallpapers - 3D Backdrops

4. Engine Wallpapers - Live & 3D

5. Stock Wallpapers - 4K & HD

6. EffectMania - Photo Editor

7. Art Filter - Deep Photoeffect

8. Fast Emoji Keyboard

9. Create Sticker for Whatsapp

10. Math Solver - Camera Helper

11. Photopix Effects - Art Filter

12. Led Theme - Colorful Keyboard

13. Keyboard - Fun Emoji, Sticker

14. Smart Wifi

15. My GPS Location

16.Image Warp Camera

該修圖軟體也是詐騙App。(翻攝自Bitdefender官網)

17. Art Girls Wallpaper HD

18. Cat Simulator

19. Smart QR Creator

20. Colorize Old Photo

21. GPS Location Finder

22. Girls Art Wallpaper

23. Smart QR Scanner

24. GPS Location Maps

25. Volume Control

26. Secret Horoscope

27. Smart GPS Location

28. Animated Sticker Master

有些詐騙App是女生喜歡的貼圖製作App，超過10萬次下載。(翻攝自Bitdefender官網)

29. Personality Charging Show

這些詐騙App下載次數超高，超過10萬次。(翻攝自Bitdefender官網)

30. Sleep Sounds

31. QR Creator

32. Media Volume Slider

33. Secret Astrology

34. Colorize Photos

35. Phi 4K Wallpaper - Anime HD

資安公司表示，當民眾下載這些詐騙App後，手機開始不斷跳出廣告干擾使用，不小心按到時，這些投放廣告的網路詐騙就能從中獲取利潤，用戶則傻傻被騙。

最可怕的是，若用戶不小心下載這些詐騙App到手機，這些App能更改圖標和重新命名隱藏，讓用戶找不到，藉此逃避被刪掉除，所以下載App前要多加留意，別隨便下載App以免受騙。