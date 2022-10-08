苗栗縣4個社區發展協會榮獲衛福部卓越社區獎。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮水尾社區發展協會榮獲衛福部卓越社區績效組優等獎，苗栗縣長徐耀昌掛紅榜慶賀。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮溪洲、水尾，以及竹南鎮塭內、銅鑼鄉竹森等4個社區，參加衛福部所舉辦的卓越社區選拔賽，日前結果出爐，4個社區都榮獲金卓越社區獎的全國最高殊榮，其中，後龍鎮水尾社區發展協會榮獲「績效組優等獎」的殊榮，不僅已是全國唯一的綠色照顧標竿社區，更是推動社區發展及福利社區化的金卓越績優社區。

衛福部所舉辦的卓越社區選拔，分為卓越組及績效組，苗栗縣一口氣推出了4個社區參賽，其中後龍鎮水尾社區參加績效組比賽，後龍鎮溪洲、竹南鎮塭內及銅鑼鄉竹森等3個社區則參加卓越組比賽，選拔結果日前出爐，4個社區全都獲獎，創下縣史紀錄。

其中，竹南鎮塭內及銅鑼鄉竹森社區同時榮獲卓越組卓越獎，這是縣府輔導社區參賽，首度有2個社區發展協會同時獲得卓越獎。後龍鎮水尾社區發展協會榮獲「績效組優等獎」的殊榮，不僅已是全國唯一的綠色照顧標竿社區，更是推動社區發展及福利社區化的金卓越績優社區。

縣長徐耀昌表示，感謝這4個社區發展協會的理事長、總幹事等重要幹部及志工夥伴們，在疫情期間仍不間斷地協助縣府推動各項社區發展及福利社區化工作，更抱著堅持且不放棄的意念備賽至最後一刻。

徐耀昌強調，感謝協助縣府社會處團隊、社區培力育成中心，以及王德川、黃國雄及謝嘉富等3位老師們的一路用心陪伴，希望繼續用好成績打造苗栗幸福社區的新篇章，「苗栗社區一家親、社區發展齊心力」，希望有更多縣民一同投入並參與社區公共事務，讓苗栗社區幸福永續。