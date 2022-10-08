高雄市府2名美女發言人又再次合體拍片，這次是為推廣住宅安裝住警器，與高雄市政府消防局火災預防科股長「打火哥」蔡宗翰，以時下流行的網路直播開箱情境、輕鬆對話的教學方式，加強宣導如何安裝住警器，更以「3步驟30秒，守護全家大小」的口訣，讓住家安全更有保障。

高雄市府發言人張硯卿、周璟瑜繼先前為觀光、市府政策拍行銷影片後，這次為推廣安裝住警器，與高雄市政府消防局火災預防科股長「打火哥」蔡宗翰合體拍片，以網路直播開箱方式，從開頭就很吸睛，3人從討論腳本到拍攝現場，都展現高效率與十足好默契，不少鏡頭都是一次完成，蔡宗翰表示，這回「住警器教學」以輕快簡短的方式呈現，就是希望讓民眾一看就知道，自己在家裝住警器，步驟真的非常簡單，只要3步驟30秒就能裝好。

周璟瑜分享，雖然平時不熟悉家電、也不擅於組裝，拍攝影片是第一次嘗試安裝住警器，沒想到跟著步驟做，很快就順利完成，現在逢人就追問家裡有沒有裝好住警器，還自我推薦可以幫忙安裝；張硯卿則表示，營造與鏡頭互動的直播開箱感，希望能拉近與民眾距離，讓政令宣傳更平易近人，透過簡短直式影片，更方便轉傳分享，強化宣傳效果。

高雄市政府積極推廣安裝住警器，透天住宅、5樓以下老舊公寓皆應加裝「住宅用火災警報器」，若發生火災，初期就能發出警報聲提醒逃生。根據統計，高雄市去年共有14個家庭，因裝有住警器，在火災一發生時便成功預警，住戶及時逃生。