市民廣場8時開放中獎民眾領取嗡嗡包。（翻攝照片／林郁平）

台北市政府10月10日上午6時30分至9時，將在市民廣場（新仁愛路）及府前南北廣場舉行「中華民國111年國慶升旗暨慶祝活動」，信義分局為確保交通順暢，維護升旗典禮周邊道路交通秩序與安全，將實施周邊路段交通管制措施。

警方表示，本次活動會場在市政府前的新仁愛路段，例假日均管制車輛進入，為避免人車潮湧入，將會在周邊重要路口及會場配置警力，加強疏導及引導民眾前往。

信義分局呼籲民眾，如欲前往參加升旗典禮，可搭乘大眾運輸工具前往，如欲開車或自行騎車前往，可停至附近的府前停車場，切勿任意違規影響周邊交通。

另信義分局提醒，今年「嗡嗡包」發放採「線上登記抽籤、現場領取制」，不提供民眾現場排隊候補，主辦單位預訂8時起於市民廣場開放中獎民眾憑身分證及中獎通知簡訊領取嗡嗡包，不開放現場排隊領取，請未抽中的民眾不要在現場排隊，共同維護活動秩序及安全。