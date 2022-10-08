經濟部今（8）日指出，彭博新聞援引部分匿名人士意見，提出假設性的粗略看法指稱若北京全面入侵臺灣，則美國會考慮撤離臺灣的晶片工程師一事，經濟部強調，國際間包括中國都應該瞭解，台灣的經濟已經和全世界包含中國的經濟交織在一起，對全世界來說，臺海的穩定和安全才是最好的供應鏈投資。

經濟部表示，美國政府跟我方都有共識，應該要維護台灣的安全及台海的和平，以及臺美半導體產業合作的韌性。媒體今天引述的報導，只是少數評論人員的看法，並不是美國政府的意見。

台美互為重要的戰略及經貿夥伴，近年來台美關係持續升溫，雙方互動良好，多項與半導體供應鏈相關的合作對話平臺：包括貿易暨投資架構協定(TIFA)、科技貿易暨投資合作(TTIC)架構等等。

經濟部表示，就在兩個星期前，美國國務卿布林肯在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目專訪時即明白表示，臺灣海峽動盪會衝擊全球，台灣若有事發生，全球經濟恐將受到毀滅性影響，以呼應美國總統拜登日前再度表態願協防台灣一事。

經濟部表示，台積電製程精密繁複，須數百道製程工序，光本身的供應商就將近400家，想要將台積電或其他公司半導體公司長期建立的基礎設施複製到其他地方、即使耗費巨資也幾乎不可能。波士頓顧問公司(Boston Consulting Group、BCG)去年也曾發表，若全球半導體主要參與者都要建立完全自給自足的本地供應鏈，預計將推升半導體整體價格上漲35％至65％，並牽動電子產品設備價格上揚。

台海鄰近的日韓兩國也是重要的半導體供應鏈，一旦台灣不穩定，勢必危及亞太區域安全，台灣不會是唯一受影響的地方。而中國近幾年來自臺灣進口半導體數量龐大，台海不安，中國也將自傷。

經濟部強調，如果想要強化不確定時代下的全球半導體供應鏈，國際間應該體認到，投資在台海區域的穩定與安全才是可長可久的最佳策略。