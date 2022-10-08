九降風起又到新埔柿餅生產旺季，新埔鎮農會舉辦的2022新埔九降風藝術節系列活動8日起跑，連續2周有食農教學、趣味DIY等活動外，15日、16日舉辦交響樂會，歡迎各地民眾來新埔鎮買柿餅、聽音樂。

新埔鎮農會總幹事曾庭熙指出，今年柿子受到梅雨影響，柿青產量減少，價格較往年貴了3分之1，柿農只能保守加工，柿餅可能出現缺貨供不應求的情形，消費者想要品嘗軟、Ｑ、甜而不膩的新埔柿餅，就要把握時機購買。

縣府農業處處長范萬釗說，柿餅是屬於有機、友善種植的農作物，特別適合結合食農教育，縣府和農會將全力協助柿餅加工戶申請綠色標章，讓更多人認識柿餅產業。

新埔生產柿餅集中在旱坑里，比較著名的有「味衛佳」和「金漢」柿餅場，民眾只要進入農場都能以看到現場削去牛心柿果皮，及用日照和籍九降風曬柿餅的景象，都成為遊客拍照打卡的景點。

農會則在農業推廣教育中心舉辦新埔九降風藝術節，8和9日2天有柿餅和各項農產品展售外，還有食農教學柿Q餅、紅龜粄、客家菜包，親子可參加柿柿如意扇子畫DIY體驗、好柿連連與親子柿代趣味競賽、柿太郎繪本導讀等活動。

此外，15日將在新埔鎮農會產業交流中心舉辦九降風交響音樂會，16日在金漢柿餅教育農園舉辦九降風銅管五重奏音樂會，15日至30日則舉辦羅際鴻書法展，邀請民眾不僅來到新埔鎮品嘗美味的柿子、柿餅，還可沉浸在音樂及書法饗宴。活動相關訊息，可上新埔鎮農會臉書粉絲專頁或新埔鎮農會全球資訊網查詢。