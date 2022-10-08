虎頭埤風景區全齡遊憩區11月底前將啟用。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

虎頭埤風景區向來吸引許多民眾前來休憩。(虎頭埤風景區提供／曹婷婷台南傳真)

「台灣第一水庫」虎頭埤風景區，今年在台南市觀光旅遊局向中央爭取下，獲補助1.2億元經費優化園區設施，其中全齡遊憩區11月底前將啟用，被看好將帶動觀光人潮；而虎頭埤湖濱旅館BOT案將招商至12月，觀旅局也將主動北上招商，期能引進民間資源投入結合推動觀光發展，創造更優質的旅遊環境。

虎頭埤風景區迄今已有176年歷史，歷史悠久，因擁有豐富生態及地形較為平緩，適合親子生態旅行及全齡健行活動，一直以來都是台南重點推廣戶外悠遊的景區。不過，虎頭埤設施長年未修繕，最近一次的「改造」，是距今15年前的滑水道更新工程。

隨著周邊陸續有新化果菜市場試營運，串起大目降園區、山上水道花園博物館及左鎮化石園區，南168旅遊路線觀光商機也被看好適合推廣給國人跟國際旅客認識，市府積極向中央爭取補助，獲得1億2120萬元觀光建設經費，優化園區設施。

觀旅局長郭貞慧說，虎頭埤觀光前瞻建設計畫除將老舊的滑水道區域進行大改造，成為大小朋友都喜愛的全齡遊憩區外，環湖公路旁制高點打造薄膜山形景觀入口意象，將設施減作減量清整，融合虎頭埤自然風景，另也投入AC路面鋪設、林間步道修整、狀水映步道及手作步道等。

原定9月24日截止招商的虎頭埤湖濱旅館BOT案，也預計將持續招商至12月。觀旅局指出，該案投資金額估計至少8億元，許可年限50年，且享有20年優先續約權，雖詢問者眾，但都沒有下文，近期也將北上展開招商。

為迎接今天起一連3天的雙十國慶連假，新化虎頭埤風景區也推出優惠活動，10月10日當天生日的國慶寶寶免費入園，10月11日為國際女孩日，女生也享有免費入園的優惠，邀請全台各地遊客來台南踏青。