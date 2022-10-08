民進黨立法院黨團總召柯建銘。（姚志平攝）

繼批評民眾黨新竹市長高虹安「一人騙全國」後，民進黨立法院黨團總召柯建銘8日透過臉書再開轟高虹安從不面對問題，卻反控別人施壓，而台北市長柯文哲「沆瀣一氣」提油滅火，一人「亂」全國。他奉勸「老友」柯文哲，已是不稱職的第4組候選人。

「柯P你一個人『亂』全國！」柯建銘認為，高虹安這段時間展現出從不面對問題的態度，還反控別人施壓、黑手伸入資策會，柯文哲與她沆瀣一氣提油滅火。他也不禁想問何謂全國打一人？難道民眾黨也加入打的行列？奉勸老友柯文哲不要一人亂全國，「你已是不稱職第四組候選人了，請相信我的話」。

柯建銘表示，柯文哲應就政治問題、道德面評價、法律面問題及危機處理能力以上4點提點高虹安，如此才是負責任黨主席。針對政治問題，他解釋，無論立委、市長候選人，只要是政治人物，必須禁得起檢驗。新竹市選民理性，用網軍出征、科技化黑函抹黑操作，製造假聲勢，並不等於有選票。

柯建銘進一步說，高虹安參選為新竹？還是為柯文哲選總統當墊腳石？高虹安本身是否對新竹市有熱忱？對新竹市有感情？等問題，新竹市民正在看、正在思考，同時正在比較高虹安與沈慧虹，相信理智的新竹市民會做出決定。

柯建銘表示，而當高虹安人設崩盤、被定價、被普遍認定高傲、虛假、謊言、逃避時，該如何逆轉回來？他認為只有誠實面對自己、面對問題，才是上策。

對於法律面問題，柯建銘強調，法律並不會因高虹安而轉彎，當事人要自己承擔「一人兼數職」、「一行為犯數法」的風險，還有公私不分、《刑法》上詐欺、背信、偉造文書、詐領公款、洗錢等問題要面對，建議高虹安盡快請教律師。

柯建銘指出，政治人物要有危機處理能力及解決問題能力，若當市長，必然面對市政衝突、政策衝突。碰到大小危機，政治人物要面對、判斷、抉擇並處理，不是一個危機未處理，又製造另一個危機，一再轉移焦點，自陷窘境，「以危機養危機」。

柯建銘表示，硬幹到底、攻擊抹黑以及掩耳盜鈴、自我毀滅，不會讓危機出現轉機，也能從此得知高虹安團隊有問題，內部沒人敢說真話，再加上高虹安政治素質未經完整訓練及養成，使得「not well trained easy come easy go.」成為高虹安必須靜思的問題。