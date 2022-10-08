48歲好萊塢男星克里斯汀貝爾（Christian Bale）早年以《蝙蝠俠》系列電影走紅，今年他加入漫威宇宙，在《雷神索爾：愛與雷霆》詮釋反派「屠神者格爾」，外界以為他職業生涯一帆風順，近期他則在專訪中自曝能接到一些想演的角色，都要感謝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），他認為李奧納多至今是許多導演心中的第一男主角，有好的劇本當然第一個會想找他演，直言都是因為他婉拒，其他人才有機會補上。

李奧納多狄卡皮歐早年演出《羅密歐與茱麗葉》、《鐵達尼號》等電影走紅，但直到2015年他才以《神鬼獵人》奪下奧斯卡金像獎影帝頭銜。近日克里斯汀貝爾接受《GQ》雜誌訪問，坦言90年代因李奧納多失去演出《鐵達尼號》等5個角色的機會，但強調李奧納多影響到的不只有他，「看！直到今天，任何人所得到的任何角色，都是因為李奧納多婉拒了」。

李奧納多當年演出《鐵達尼號》走紅。（圖／達志影像）

克里斯汀貝爾打趣說，在好萊塢男演員這行，不管跟導演交情多好都沒用，「那些曾跟我合作多次的工作人員，都會在第一時間把角色先提供給李奧納多（考慮）」，而這內幕是其中一位幕後工作人員告訴他的，「所以謝謝你，Leo，因為他能自由選擇想接的電影，他非常傑出，我很為他高興」。

克里斯汀貝爾坦言，他非常感激李奧納多當年婉拒，自己才有機會演出想演的電影，他自謙才華不如李奧納多，也不想要跟他一樣的曝光量，但李奧納多將名氣與演出實力都控制得很好，他更直言，好萊塢同年齡層的男星應該都要感謝李奧納多，或許是因為他不想拍，其他人才有機會出頭。此外，克里斯汀貝爾提到，演出漫威電影後，自己也想挑戰《星際大戰》系列的電影，就算必須戴頭盔，演出帝國風暴兵也讓他頗有興趣。