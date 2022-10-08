南韓人氣團體Super Junior成員銀赫8月突然遭遇爸爸離世意外，在悲痛處理完家人後事後，仍回到工作崗位，完成既定行程。事隔兩個月，他7日於YouTube頻道上傳爸爸還在世的影片，並對粉絲表示感謝，「多虧了在休息期間為我擔心的許多人，我的心情才得以平靜下來。」

銀赫的父親於8月6日驚傳逝世，他也缺席菲律賓馬尼拉的演唱會。雖然，銀赫處理完家人後事後重回工作崗位，但在同月20日的家族演唱會SMTOWN上，不經意流露出的失落神情，以及發言時表示「我最近意識到了家庭的重要性」，仍讓粉絲感到相當不捨。

7日銀赫更新他的YouTube頻道，表示「希望這部影片可以點綴Honey Family的最後一頁，因此上傳了這支影片。」在這部過去拍攝的影片中，可見銀赫將家裡的舊相片翻出，一家四口人在桌上，回憶起過去的點點滴滴。四人間你一言、我一句拼湊出過去的故事，爸爸在一旁安靜地看著，笑得非常慈祥，誰料，這影片卻成了他最後留下的身影。

銀赫更新頻道影片，表示要將舊照片拿出來回憶。（圖／翻攝自YouTube《일단은혁이 1LDAN EUNHYUKEE》）

銀赫在影片中和家人一起回憶過去種種。（圖／翻攝自YouTube《일단은혁이 1LDAN EUNHYUKEE》）

由於銀赫爸爸走得太過突然，銀赫這段時間的身心情況也讓粉絲憂心忡忡，不過他也表示「真的很感謝那些支持我、關懷我的人，我會重新振作繼續活動，非常感謝各位對我們Honey Family家族的關懷以及喜愛。」粉絲們也紛紛留言鼓勵他「時光荏苒，但相信記憶會永存在大家的心中」、「親愛的家人是我們所有人的擁有最大的幸福。上傳視頻的你一定很難過，但是感謝一起分享這些美好而愉快的回憶，相信以後會有更幸福的未來。」