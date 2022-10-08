這次在鳳山體育館舉行的「SOUTH賽」高雄熱身賽，不僅是給球員、教練為了新球季熱身，P.LEAGUE＋執行長陳建州8日透露，聯盟特別集結所有30名裁判前來高雄，將於9、10日兩天上午舉辦裁判會議，除了檢討熱身賽細節，也為了新規則提前解釋與研究，外籍顧問J.B.考威爾也會全程參與。

在今天下午首場新竹街口攻城獅與台新夢想家的熱身賽場邊，就已經可以陸續看到不少PLG裁判現身場邊，且仔細觀看場上每個動作與吹判，似乎就在提前為了明、後兩天的裁判會議做好準備，當然PLG裁判長林錦龍也早早就現身在鳳山體育館。

「這次的裁判會議，除了為了新球季開打前替裁判做好準備，也希望藉由熱身賽讓大家可以更快找回應有吹判水準與尺度，」林錦龍表示，「目前在新規則方面，比較不同的地方應該是挑戰，新球季如果第一次挑戰將不會扣除1次暫停，而到第二次失敗才會。」

「另外則是針對最後兩分鐘內的發球犯規，也就是球還沒發進場內，球員就出現犯規的話，以往都吹違反運動精神犯規，現在的話，就是單純的發球犯規，球員罰球1次之後繼續保有球權，當然除了挑戰與發球犯規，我們也會針對每個規則仔細討論演練。」林錦龍說。