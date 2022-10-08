透過內視鏡超音波可診斷上下消化道、胰臟、肝臟和膽囊的病症。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

除檢查功能，內視鏡超音波還可採樣、引流或注入藥物治療腫瘤。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

56歲的陳小姐近日出現胸悶、胸痛的症狀，因此到醫院就醫檢查。醫師以胃內視鏡檢查發現，她的食道上段有一個黏膜腫塊，懷疑是黏膜下腫瘤，為確認腫塊狀況，另安排內視鏡超音波檢查。所幸檢查結果為良性肌肉瘤，只需定期追蹤即可，讓陳小姐鬆了一口氣。

大千醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，內視鏡超音波是結合內視鏡與超音波的檢查工具，一般超音波檢查是經過皮膚為體內進行掃描，可從各種角度觀察身體內部器官，但若遇到氣體或骨骼阻擋，就無法進行完整的檢查。內視鏡檢查則可透過鏡頭進入體內，能清楚看見器官的表面是否有損傷、出血等，但對於黏膜下的病灶問題，就無法給予明確的診斷。

而內視鏡超音波檢查結合內視鏡與超音波的優勢並排除兩者的缺點，可以幫助診斷上消化道，如食道、胃和十二指腸、下消化道如結腸和直腸以及胰臟、肝臟和膽囊等器官的狀況。在檢查過程中可以偵測到黏膜下深層的肌肉層，並判斷出腫瘤的類型為良性或惡性，若確診為惡性腫瘤，也可依腫瘤的進展程度或侵襲性對癌症進行分期。除了檢查功能之外，內視鏡超音波還可以進行穿刺採樣、切片，或是細針引流膿水，甚至協助注入藥物來治療腫瘤等病灶。

洪吉來表示，透過內視鏡超音波檢查可以更容易的判斷出器官內的各種異常，也能協助較不易檢查的器官如胰臟，才能及早發現病灶，並給予病人最適合的治療方式。