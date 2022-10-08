縣府在竹北市建置YouBike2.0，完成50個站點後，8日起推出「YouBike集點趣 遊竹縣拿好禮」電子集點活動，規畫5條YouBike推薦騎乘主題路線，民眾只要在竹縣租借YouBike並完成主題路線集點，就可兌換手套、偏光太陽眼鏡等騎行裝備，縣長楊文科邀請民眾一起來竹縣租用YouBike，欣賞不同的城市風景。

交旅處長游志祥表示，從8日起至11月15日止的活動，規畫人文巡禮線、都會生活線、陽光踏青線、文青手作線及悠遊海景線等5條集點路線，除了悠遊海景路程較具挑戰性，其他路線騎程時間約在30分鐘可完成。

民眾在竹縣租借YouBike並至活動網站登入參加活動，完成主題路線集點，就可兌換自行車好物，搭配不同路線有自行車小帽、騎行手套、袖套、圍脖及偏光太陽眼鏡等，完成5條路線就有機會收集成套騎行裝備。

此外，本月15日將在新瓦屋客家文化保存區舉辦「微笑竹縣單車日」，結合13好市集、美食及音樂演出，當天至現場出示騎乘自行車照片並上傳個人臉書，能品嘗免費咖啡。

活動當天邀請人氣單車網紅Eva伊娃擔任一日嚮導，帶領民眾體驗「人文巡禮線」主題路線，走訪文化古蹟和享用美食，感受不一樣的旅遊型態，即日起開放報名。

游志祥表示，透過獎勵騎乘活動，提高民眾在日常生活或旅遊時使用自行車代步的意願，不論是外地來到竹縣旅遊的民眾，或是在地生活的民眾出門踏青，都能體驗到騎乘自行車的樂趣，透過不同的方式探索竹縣的城市輪廓，來認識新竹縣的美。活動資訊請至「從微笑開始，發現不一樣的新竹縣」查詢。