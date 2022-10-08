國立海洋大學長期在水產養殖及海洋資源調查等技術，與友邦帛琉共和國密切合作，帛琉國務部長艾古斯8日上午赴海洋大學參訪，並與海大副校長顧承宇會晤。艾古斯對海洋大學在水產及海洋資源調查等方面的研究成果，留下了深刻印象，並期待與帛琉進一步的合作。

帛琉國務部長艾古斯（Gustav N. Aitaro）8日上午，率財政部長吳凱雷（Kaleb Udui Jr.）、人力資源、文化、觀光暨發展部長曼尼萊（Ngiraibelas Tmetuchl）、農漁暨環境部長維史提（Steven Victor）、大酋長協會代表酋長蘇強生（Ngirturong John Sugiyama）、眾議院衛生、社會及文化委員會主席卡薇琦（Victoria N. Kanai）及我國駐帛琉大使黎倩儀等人，參訪國立海洋大學。

海大表示，該校在養殖技術及海洋資源調查的研究成果豐碩，許多技術更是獨步全球，期望透過高科技的整合可以達到永續海洋的目標。海大國際長張祐維為帛琉參訪團簡介近期海大在海洋科學的研究技術與成果。另外，圖資長兼資工系教授鄭錫齊的博班學生拿俄米(Naomi A. Ubina)也向代表團介紹如何建立尖端智慧水產養殖環境監控系統。

副校長兼環漁系李明安教授、環漁系蘇楠傑副教授及海資所張文寧助理教授，也為帛琉參訪團報告帛琉沿海漁業資源調查與永續發展之初步探勘結果，並簡介後續的規畫。艾古斯回應，他非常興奮且期待合作計畫的進一步發展。另外，維史提部長也展現出對智慧養殖的興趣。代表團一行人並參訪海大的水生動物實驗中心，對海洋大學的水產養殖育種及飼育技術留下了深刻的印象。