對此縣府表示，福靈宮全部廟區基本上都是占用縣地，已經超過20年，經查倉庫長期堆放雜物，因有工程所需才會要求拆除，並不會影響宮廟運作。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化鹿港福靈宮所有鐵皮倉庫佔縣地20年，今年9月接到縣府公文要求拆除，但廟方認為庫房所在地是福靈宮祖廟的位置，因此希望能夠保留，還掛起布條抨擊縣府;對此縣府表示，福靈宮全部廟區基本上都是占用縣地，已經超過20年，經查倉庫長期堆放雜物，因有工程所需才會要求拆除，並不會影響宮廟運作。

廟方表示，從1950年代之前，該地作為墳墓使用，因王芬將軍生前常到鹿港幫助泉州人，後人為感謝其義行，因此將他安在鹿港崙仔頂，並在墓地上建廟祀奉，保佑當地民眾，信眾不解，為何福靈宮距離舊衛生所有百公尺遠，因為重建拆除要波及福靈宮。

對此縣府表示，鹿港福靈宮所處之全部廟區已經佔用縣有土地20餘年，廟方鄰近衛生所的倉庫違建，因鹿港衞生所舊棟建築改建工程所需，衞生局協調廟方人員自行拆除。

衛生局也說，鹿港鎮衛生所舊棟建築耐震度不良，向中央爭取經費補助拆除重建。相關重建工程已經規劃設計完成，要進入工程發包階段，預計2024年完工，由於廟方鄰近衛生所的倉庫違建部分，已影響重建工程所需土地，因此才會請廟方自行處理佔用縣有地的倉庫違建。

衛生局強調，經了解該倉庫違建是用於堆放雜物，數年來廟方還將倉庫外用地供攤販營業使用，認為並無任何拆祖廟的要求，只要求拆除倉庫部分，既有的宮廟絕對不會受到影響。