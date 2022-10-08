民進黨台中市北區市議員參選人陳俞融競選總部成立，前立法院長蘇嘉全陪同陳俞融進場，獲得支持者熱情的歡呼。（陳俞融提供／馮惠宜台中傳真）

民進黨提名台市長參選人蔡其昌上午到李天生大里競選總部成立大會，受到支持者歡迎。（馮惠宜攝）

民進黨提名台市長參選人蔡其昌上午到李天生大里競選總部成立大會，為李天生送上寓意凍蒜的青蒜。（馮惠宜攝）

九合一選舉倒數計時，國慶連假首日爭取霧峰大里連任市議員李天生，與北區民進黨提名參選人陳俞融都在8日成立競選總部，兩人都請來黨籍立委、名嘴助陣，現場旗幟飛舞，「凍蒜」聲不斷、場面熱絡。

蔡其昌、李天生聯合競選總部8日在戰鼓聲及鄉親們見證下成立，立委何欣純、市議員江肇國、張家銨、電視名嘴邱明玉、大里後援會會長林素娟、小英之友會會長張師敏及多位里長、社團負責人到場相挺。

蔡其昌表示，他當選後，4年內將核定屯區捷運、國中小學營養午餐免費、補助老人建保、擴大敬老愛心卡使用項目，照顧對象由小孩到老人，「才是會做事的市長」，將帶給台中市民幸福和榮耀。李天生則感謝鄉親們長期照顧支持，由於大家的肯定和愛護，才能四處打拚，希望繼續投票支持，讓他繼續為大家服務。

而民進黨提名北區市議員參選人陳俞融也選在8日與蔡其昌成立聯合競選總部，在前立法院長蘇嘉全及立委莊競程、黃國書、何欣純及張廖萬堅等人強力背書下，陳俞融接過蔡其昌授與的戰旗，宣示將會全力以赴，希望選民給她機會，她一定會用一切力量實現國中小營養午餐免費、擴大敬老愛心卡使用範圍等對選民的承諾，陳俞融強調，建設不進則退，北區需要新的力量、新的視角、新的活力。

經常與陳俞融在電視上同台的名嘴王瑞德讚稱俞融每次上節目都認真做功課，努力學習，是一個值得肯定的優秀人才！前立法院長蘇嘉全也談到自己曾經面試陳俞融，對於她的學識與能力，絕對能掛保證。

最後陳俞融還獻唱了兩首歌曲，包括市長候選人蔡其昌的競選歌曲「繼續向前行」，展現年輕人的活力與熱情。