國泰世華銀行系統大當機，就在雙十連假第一天，不少民眾今上午到大型賣場消費，使用信用卡卻無法完成付款；國泰世華銀行緊急處理，發現資訊大樓進行電力維護，導致網銀、網銀App、KOKO、ATM以及信用卡刷卡等功能無法提供服務。

國泰世華銀行下午三點最新回應表示，目前分階段搶修，各項金融服務將陸續恢復正常，目前信用卡刷卡消費、ATM最先搶修完成，已全面恢復正常，造成大眾不便，「敬請見諒」。