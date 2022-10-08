國泰世華銀行系統大當機，就在雙十連假第一天，不少民眾今上午到大型賣場消費，使用信用卡卻無法完成付款；國泰世華銀行緊急處理，發現資訊大樓進行電力維護，導致網銀、網銀App、KOKO、ATM以及信用卡刷卡等功能無法提供服務。
國泰世華銀行下午三點最新回應表示，目前分階段搶修，各項金融服務將陸續恢復正常，目前信用卡刷卡消費、ATM最先搶修完成，已全面恢復正常，造成大眾不便，「敬請見諒」。
國泰世華銀行系統大當機，就在雙十連假第一天，不少民眾今上午到大型賣場消費，使用信用卡卻無法完成付款；國泰世華銀行緊急處理，發現資訊大樓進行電力維護，導致網銀、網銀App、KOKO、ATM以及信用卡刷卡等功能無法提供服務。
國泰世華銀行下午三點最新回應表示，目前分階段搶修，各項金融服務將陸續恢復正常，目前信用卡刷卡消費、ATM最先搶修完成，已全面恢復正常，造成大眾不便，「敬請見諒」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。