西洋重點節慶陸續將在年底登場，位於日月潭的頂級度假酒店涵碧樓趁此時過節氣息越來越濃厚，推出應景的季節限定麵包禮盒，將4款療癒系的歐洲經典麵包收藏其中，讓食客可同時品嘗經典與創意的甜蜜滋味，即日起至12月31日每日限量開賣10組。

近年風靡全台的肉桂捲源自於瑞典，受歡迎的程度甚至讓瑞典當地訂下每年的10月4日為世界肉桂捲日，潘娜朵妮米蘭水果麵包更是義大利人歡慶耶誕節時所準備的經典麵包。這次涵碧樓的「涵碧聖誕麵包禮盒」中有2款桂捲以及2款潘娜朵妮米蘭水果麵包，皆由涵碧樓點心坊主廚Victor發揮創意巧思製作，並採預約制販售。

「丹麥肉桂捲」特別以桿摺手法創造層次分明的丹麥麵包體，酥脆口感與眾不同，內餡特選頂級清華桂、斯里蘭卡2種肉桂調製，香氣較一般肉桂更為溫潤細緻；「丹麥蘋果肉桂捲」則用富士蘋果炒製焦糖內餡，酥口麵包搭配濕潤香甜的蘋果內餡，更加凸顯了肉桂的迷人香氣。

禮盒中也包含了2款義大利過節最具盛名的經典麵包潘娜朵妮，主廚以涵碧樓獨家天然酵母經過長達5天發酵時間，加強麵包的香氣與鬆軟口感。「經典原味潘娜朵妮米蘭水果麵包」加入以熟成8年的黑蘭姆酒蜜漬的蔓越莓、桔子丁綜合果乾，馥郁奶香的麵包品嘗入口，便能感受來自果乾的酸甜滋味與清醇木質調氣韻。

「涵碧聖誕麵包禮盒」收藏4款經典及創意兼具的麵包。（涵碧樓提供）

「巧克力堅果潘娜朵妮米蘭水果麵包」則嚴選比利時50%苦甜巧克力，麵包充滿醇厚巧克力香氣，搭配酒漬桔子丁與核桃，口感香氣層層堆疊，讓人用美食更應景地體驗西洋節慶的歡樂氣息。「涵碧聖誕麵包禮盒」單盒620元；雙盒組附THE LALU保冷袋1份，1200元。