義大利奢侈品牌 BRUNELLO CUCINELLI 日前發布最新2023春夏女裝系列，本季以「女性探險家」的概念為主旨，服裝設計上融入航海風格的條文、繩索等細節，並加入實用的口袋設計，以還原過往探險家制服的細節。

BRUNELLO CUCINELLI 2023春夏系列加入網眼設計，形塑夏季透明感。（BRUNELLO CUCINELLI提供）

向來以精緻、高級材質聞名的 BRUNELLO CUCINELLI，本季運用高訂針織為主軸，展現品牌得意的工藝技術，為因應春夏的高溫、悶熱的氣候，也運用透明的蕾絲、網眼設計等等，塑造屬於春夏的透明、清涼感;印花方面也延續此一風格，運用許多枝葉、海洋植被等自然元素，將之以印花、紋理刺繡或鉤針等手法重現，也因此使得各方元素凸顯於織品之中，加深服裝效果。

另外，Twin Wear作為設計的延伸，提供消費者能夠輕鬆有型的成套搭配，主要運用棉質歐根紗、府綢、亞麻、麂皮、針織和迦積等高級面料打造，主打可融入日常、為服裝提供更多功能性、現代性等時，因此構成Twin Wear的服裝輪廓都十分百搭，除可單獨穿著外也可有多種搭配，如背心可搭配百慕達短褲、長裙、長裙或迷你百褶裙與西裝外套的互相搭配，同時科技棉和塔夫綢服裝，則可搭配簡單的 T 恤或襯衫，即可為簡約造型增添魅力，另外此一企劃也有許多宴會著中可供選擇。

BRUNELLO CUCINELLI本季服裝實用性高，融入劇航海風格的帽子、口袋等設計。（BRUNELLO CUCINELLI提供）